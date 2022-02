Vos sorties du week-end en Normandie

Festivals :

*Rendez-vous à Agon Coutainville pour la première édition du festival Ondes Sonores avec en tête d'affiche ce samedi Christophe Maé, La femme et Le Trottoir d'en face, demain place à Ben l'Oncle Soul and the Monophonics, Oldelaf et Naâman. Vous continuez de profiter des animations glisses demain après-midi.

Des places sont encore disponibles, retrouvez les infos complémentaires sur ondes-sonores.com





*Ce samedi soir retrouvez également sur scène The Inspector Cluzo, Broussaï et la Rue Kétanou sur la scène du festival Les Bichoiseries au Mont Cerisy Belle Etoile. Le Pass pour un soir est à 23 euros sur place.

Dans vos clubs :

*Soirée Klubb Of reggeaton acte 2 by DJ krazzy au Plan B. Un nouveau DJ, Résident du plus grand dancefloor portugais de la région parisienne, Le Sète . Il a fait les 1eres Parties de Far East Movement, Chris Brown, Lucenzo ou encore Keen V.





*Un before Coupe du Monde au Feeling Café. Vous pouvez pronostiquer le bon résultat avant le coup d'envoi de la rencontre comptant pour les 8ème de finale.





*A l'Agrion à Ver on fête la fin des exam', l'entrée est offert sur présentation de votre convocation aux épreuves. C'est aussi la soirée des anniversaires du mois avec 6 entrées offertes aux Natifs de juin avant 1h et si le temps se matient, soirée mousse.

*Même thème au Koncept à Lessay, vous décompressez de vos examens avec une bouteille de bulles sur présentation de la convoc', l'alcool étant à consommer avec modération.