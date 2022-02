Caen : sur le port, le Bistrot basque

Le Bistrot Basque est l’un de nos restos préférés sur Caen, et on n’est pas les seuls à être accro si l’on en juge par le nombre d’habitués ! L’ambiance est sans chichis, le service décontracté et sympathique sans être désinvolte et la cuisine… On pourrait parler des heures de l’incontournable morue à l’espagnole (à manger à deux), d’une fraîcheur et d’un goût … Et généreuse en plus, pour ne pas dire hyper copieuse.



Sans hésiter…

Difficile après un tel plat de prendre un dessert, pourtant il serait criminel de ne pas tenter le gâteau basque aux amandes, la crème brûlée ou tiens encore, le fondant au chocolat et la macaronade. Si vous n’optez pas pour la morue, offrez-vous sans hésiter une assiette de pata negra accompagné de son pain aillé et tentez le pavé de thon, admirablement mi-cuit. Et n’oubliez pas alors le fromage de brebis et sa confiture de cerises noires. Arrosez le tout d’un Irouleguy de derrière les fagots (abordable en plus) et vous vous croirez presque à la frontière espagnole. Olé !



Pratique : 24 quai Vendeuvre (face au port) à Caen.Tél : 02 31 38 21 26

Ouvert du lundi au samedi midi et soir. Réservation recommandée. Carte : 15 € environ. Formule du midi : 16 € (plat et dessert). Menu enfant 10 euros.