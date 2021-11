Bayeux : mauvaise parodie de “Shining”

L'ambiance est à la fête et la musique, comme souvent dans ces cas là, à fond. Le voisin de la jeune femme a lui aussi un invité, Nicolas, 27 ans, avec lequel il a d'ailleurs passé son après midi à boire. Vers 21 h, Nicolas, très énervé, commence à tambouriner à la porte de la voisine. La voisine se décide à appeler la police devant l'évidente imprégnation alcoolique de l'ami du voisin. Mais, avec 2,3 g d'alcool dans le sang, le mécontent ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à démarrer une tronçonneuse dans le couloir de l'immeuble. Pris de panique, le groupe d'amis se réfugie dans une pièce. Et lorsque l'on frappe à la porte, ces derniers pensent que ce sont les gendarmes.



Six mois avec sursis

Horreur, au moment d'ouvrir, la sœur de la voisine voit une lame de couteau traverser la porte, à hauteur de l'oeilleton. Sur place, les forces de l'ordre embarquent l'invité, ouvrier agricole au chômage. En comparution immédiate, mercredi 8 septembre, le prévenu a déclaré : "Blesser quelqu'un avec la tronçonneuse, je n'en n'avais pas l'intention. Avec le couteau dans la porte, je n'ai pas réfléchi. En 48 h de garde à vue, j'ai compris qu'il vaudrait mieux aller me faire soigner". Le procureur a retenu la non intention de blesser, mais compte tenu de l'importance du choc émotionnel du groupe, demande trois mois de prison fermes. Le Tribunal a finalement condamnée Nicolas à six mois de prison avec sursis assortis de 150 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Pendant ce temps, Nicolas devra aussi se soigner et indemniser ses victimes. Coût de ce mauvais remake du film "Shining" : 477 euros pour la porte d'entrée, 800 euros de dommages et intérêts pour la voisine, 1000 euros pour sa sœur, et 300 euros à chacun des deux couples d'invités.

