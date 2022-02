Fête de la Musique, 30000 personnes à Granville

La scène du Tendance Live, concert gratuit conçu et organisé par Tendance Ouest pour la Fête de la Musique, le samedi 21 juin de 19h00 à 1h30 à Granville, a accueilli plus de 50 chanteurs et musiciens, en Live, sur la place Fontaine Bedeau.

A l'affiche cette année : NICOM, YOU & YOU, MALO', VALENTIN MARCEAU, A FOND D'CALE, VIANNEY, NATASHA ST-PIER, DANIA GIO, DAVID VENDETTA, FRERO DELAVEGA, LUKA & CURTIS, SUAREZ, LEE MASHUP, YCARE et JULIEN CREANCE.

30 000 personnes pour un concert familial et une belle fête

Avec la complicité fidèle du Conseil Général de la Manche, le chaleureux accueil de la Ville de Granville et le soutien de ses partenaires (Garages LEBON, Chocolaterie YVER, vedettes des ILES CHAUSEY, MAISONS FRANCE CONGFORT) l'équipe de Tendance Ouest a relevé le défi de monter son Tendance Live en 38 jours.

Une situation inédite, et un projet rendu possible par la fidélité des auditeurs de la première radio de la Manche, toutes stations confondues. Ils étaient aux rendez-vous, par milliers, au bord de la mer.

Une émotion intense pour les artistes comme pour les organisateurs.

VIDEOS à venir...