Granville. Eugénie, invitée du Tendance Live de Granville

Issue d'une formation en communication et en art, Eugénie ne s'est jamais éloignée de la musique, ni de Paris. La chanteuse a commencé la composition sur son smartphone, à travers l'application Garage Band. Quelques semaines plus tard, elle rencontre Chad Boccara qui vient de fonder Faubourg 26, une agence spécialisée dans la trouvaille et le développement de nouveaux talents. Il lui propose un accompagnement artistique.

La chanteuse rencontre alors Yaacov et Meir Salah, deux frères représentant Meya Music et ayant collaboré notamment avec Marina Kaye. En parallèle du travail en studio, le duo décide d'orchestrer, sur les réseaux sociaux, l'éclosion de la jeune artiste. Ainsi, Eugénie se lance dans la publication de reprises sur Facebook.

Christine & The Queens, Zara Larson, Imogen Heap, Alan Walker, Kygo, Frank Ocean, Coldplay, Møme… L'artiste se réapproprie tous les styles qu'elle métamorphose à l'aide de son timbre de voix puissant et unique. Juin 2016, Eugénie signe chez Panthéon, le nouveau label de Mercury (Universal) spécialisé dans les jeunes pousses de la scène électro française.

Avoisinant les 150 000 vues sur chaque vidéo postée sur Facebook, près de 100 000 écoutes sur Spotify, Eugénie jouit aussi du statut de "Talent à suivre" par Deezer.

Découvrez, "Puis Danse", le clip d'Eugénie :