Yannick NOAH est cette année encore dans le classement du JDD la personnalité préférée des français. Et pourtant... Il nous en donne des leçons !!!

Tendance Ouest vous propose le deuxième extrait de son nouvel album sorti le 23 août. Après "Angela", voici "ça me regarde" avec son flot de bons sentiments... sinon Yannick ne serait plus NOAH. Attendez-vous à entendre le refrain de "ça me regarde" entonné par les enfants en fin d'année à l'occasion de toutes les "Fêtes des écoles" de France.

Mais bon, le titre fonctionne...