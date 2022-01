Après avoir mis en émoi tout le microcosme parisien, le quintet WE ARE MATCH revient dans sa province natale pour ravir votre coeur d’une électro-pop élégante et classieuse dont ils ont le secret, et qui va faire, à n’en pas douter, de nombreux ravages et adeptes dans tout l’hexagone !

Retrouvez les alençonnais de We Are Match en concert ce soir à la Luciole d'Alençon. Tarif : entrée libre.