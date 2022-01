Parmi eux, la finale, la petite finale, les demi-finales et bien sûr les matchs des Bleus, les 15, 20 et 25 juin. Pour le reste, il faut être un abonné de BeIN Sports. Les matchs se disputent à 18 h, 21 h, 22 h et minuit.

Amis somnambules, ce Mondial est à vous.