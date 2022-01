76540. Les meilleurs bars pour suivre la coupe du monde à Rouen

Leur fréquentation est en hausse et ils n’hésitent pas à innover pour l’occasion. Au Highlands Café, situé sur le quai Pierre Corneille, aucun match ne sera manqué. “On les diffuse tous”, s’exclame Steve Kennison, patron du bar depuis six ans. Evidemment, plus la France va loin dans la compétition, meilleur c’est pour le business. Mais Steve Kennison ne s’inquiète pas, puique selon lui “les vrais supporters de foot viennent ici”. Il est vrai que le Highlands est réputé pour diffuser la plupart des compétitions sportives.

Pour l’occasion, Steve et son équipe de barmen ont créé le Caïpiricard, une variante du Caïpirinha, à base de ricard pour remplacer l’alcool brésilien. Et pour le Mondial, le Highlands se refait une beauté en changeant toutes ses enseignes. Au JMS Café, si tous les matchs ne sont pas diffusés, ceux de la France le seront. “Les serveurs vont créer des cocktails mais je ne sais pas encore lesquels”, affirme Laurence Barré, responsable du bar.