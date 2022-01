Sortir dans la Manche: jeudi 12 juin

Ce samedi assistez à l'Acore parfait Festival à Agon Containville avec plus de 9h de concert et 6 groupes programmés. En pleine commémoration du D-Day l'objectif du festival est aussi de célébrer la réconciliation franco allemande. L'Acore Parfait festival c'est ce samedi dés 17h00 à l'association Core à Agon Coutainville. Le prix est libre chaque personne souhaitant participer à ce festival est libre de donner la somme qu'il souhaite.





Demain vendredi, participez à l'Ultra Dday Trail à Sainte Marie du Mont. Sur 100 miles, les ultra-runners internationaux de l’Ultra D-Day Trail parcourront les sentiers et

chemins de Normandie. Les sportifs s’arrêteront pour ravitailler et rencontrer les normands aux principaux monuments du Débarquement et cimetières militaires Le parcours traversera les 5 grandes plages d’Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Musée d’Utah. Rendez-vous dés demain 12h00 toutes les infos sur ultraddaytrail.com





Et demain vendredi également, à Montmartin en Graignes cette fois, à 20h30 : Spectacle Les chemins de la liberté de Jean Goujon avec Emilio Corfa dans l’église. Places à 10 € et 8 € pour les moins de 12 ans en vente à l’épicerie Martin au 02 33 05 57 63 ou Jean-Pierre Lecesne 06 81 59 95 75 .Pensez à réserver rapidement, places limitées

Vendredi 13 à 22h30 : Pot de la liberté

Vendredi 13 de 18h à 20h et samedi de 14h à 18h : présentation d’objets de la guerre à la mairie

Tombola de la libération avec des objets à gagner, tirage à 17 h le samedi 14 à la mairie