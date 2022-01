Les dessins originaux des "Plumes de la Liberté" exposés à Port-en-Bessin

Au travers d’un ouvrage superbement illustré par Sylvain Mellot*, l’historien caennais Jean Quellien raconte, en français et anglais, l’histoire de ces plumes, véritables témoins de l’Histoire et vecteurs de mémoire. Des hommes qui ont tout suivi “depuis les préparatifs en Angleterre jusqu’à la fin des opérations. Marchant dans les villes rasées, partageant la vie des soldats, ils ont rendu compte, au jour le jour, de la difficile progression des troupes et de l’état de la population”.

Armés de leur seul courage, ils ont écrit, “page après page, la magnifique et terrible histoire de la Bataille de Normandie”.

Normandie 1944 Les plumes de la liberté

Auteur : Jean Quellien

Édition : Normandie Magazine, 24,90€

> A partir de mercredi 11 juin, et jusqu'au 31 août, les dessins originaux de l'ouvrage sont à découvrir à l'Hôtel Mercure de Port-en-Bessin.