Sortir dans la Manche: mercredi 11 juin

Dimanche, c'est la 6ème virée du coeur organisée par le manche moto club d'Agneaux. La balade commencera à 10h depuis Agneaux. Inscriptions avant vendredi (5€ par casque) . Plus d'infos en écrivant à manchemotoclub@gmail.com ou MMC 2, village la joigne 50180 Saint Gilles.





Ce vendredi participez à la randonée "Cerisy La Forêt en 1944, DDay".

Dans le cadre des Randonnées de la Liberté, au cours de cette randonnée

vous traverserez les sites des combats qui se sont déroulés au Moulin des Rondelles et dans les villages alentours.

voisins. RDV à 13h30 au moulin des Rondelles pour une randonnée de 6kms. Tarif 3€50,

toutes les infos sur www.maisondelaforetdecerisy.com





Ce mercredi après-midi à partir de 14h, lecture dans le cadre de « toi cour moi jardin » Eté 2011. Sac au dos, armé des Confessions, des Rêveries du Promeneur Solitaire et d’un carnet de notes, Nicolas Kerszenbaum marche sur les chemins alpestres arpentés par le philosophe Jean-Jcques Rousseau deux siècles et demi plus tôt. A l’intérieur et sous la peau est le compte-rendu, parfois joyeux, parfois grave, de ce cheminement avec les vivants et les paysages. D’après Jean-Jacques Rousseau interprété par la Compagnie Franchement, tu. C'est à 14h à la maison Françoise Giroud.