"Il faut bien commencer par quelque chose", plaisante un technicien qui arrache les affiches de 20 mètres de long qui ont servi à habiller les murs montés de toutes pièces la semaine passée, sur lequel les chefs d'Etat ont défilé quelques minutes plus tôt. "Nous allons travailler au maximum pour vider le site le plus vite possible, mais il faut compter au moins 5 jours." L'allée qui permet de se rendre sur la plage est à nouveau ouverte depuis 18h30.