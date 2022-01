Sortir dans la Manche: vendredi 6 juin

Le festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée se tient sur la plage verte de Cherbourg jusqu'à dimanche. Une manifestation qui prend part aux festivités du 70ème anniversaire de la Libération. C'est gratuit.





Toute la journée de vendredi , de 6h à 18h, Tendance Ouest vous fait vivre le jour le plus long. Sans les bouchons et les difficultés de circulation, retrouvez nos journalistes plusieurs fois par heure pour vous faire revivre ce qui s'est passé ce jour là il y a 70 ans et vous retranscrire ce qui se passe au cœur des commémorations organisées un peu partout dans la région. Retrouvez toutes les animations organisées sur le thème du 70ème anniversaire du débarquement sur dday.tendanceouest.com





La journée sera longue, mais la soirée aussi avec le lancement du festival Papillons de nuit à Saint Laurent de Cuves ! Tendance Ouest vous fait vivre le festival de l'intérieur avec des interviews d'artistes de 18h à 20h. Retrouvez les coulisses du festival également samedi et dimanche de 14h à 19h en direct sur Tendance Ouest.





Dimanche, une randonnée pédestre ou à vélo est organisée par le magasin Cycles and Co à Coutances en soutien à l'Association"1 pas, 2 pas pour Anaïs"…

Parcours à pied de 12km et parcours à vélo de 25 ou 40km. Rendez-vous au magasin Cycles and Co de Coutances dimanche à 8h30.