Les hommes de Fabrice Calmon ont remporté leurs cinq matchs, dont les deux derniers en date, jeudi 2 et vendredi 3 septembre, contre Lisieux (N3, 88-78) et l'ASPTT Caen (N3, 72-56). Les Caennais achèveront leur préparation face à Montivilliers (N3) au gymnase de Caen Nord, samedi 11 septembre. Premier match de championnat une semaine plus tard contre Gravelines.



