Le programme de Kader Arif à Caen

Ce jeudi, il signera la convention de création du musée de Falaise en hommage aux victimes civiles normandes à la Préfecture du Calvados à 14h15. A 15h, il remettra des médailles de la Légion d'honneur à une quarantaine de vétérans venus d'Australie, du Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Pologne.

Son Agenda :

Jeudi 5 juin

8h15 - Ouverture du Forum de la Liberté et de la Solidarité. En présence de 300 chefs d’entreprise français et US. Caen



9h15 - Enregistrement d’un message de bienvenue destiné à être diffusé par la radio associative « Welcome radio » dans les cars des vétérans le 6 juin. Caen



9h45 - Visite du Centre d’information et d’accueil des vétérans de Caen. Echange avec les équipes et des vétérans. Hôtel de ville de Caen



11h00 - Visite du Café Gondrée et du musée Memorial Pegasus, en compagnie de Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie. Illustration tourisme de mémoire. Ranville



12h30 - Déjeuner avec Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, en compagnie de deux vétérans et de membres du Parlement européen des jeunes (en forum à Caen jusqu’au 8 juin).

Hôtel de Région. Abbaye-aux-Dames à Caen.





14h15 - Signature de la Convention de création du musée de Falaise, en hommage aux victimes civiles normandes. Préfecture - Caen





15h - Décoration de vétérans britanniques, australiens, canadiens, polonais et américains Préfecture - Caen



18h - Utah Beach. Défilé aérien, dont survol de la plage par 13 C47 et parachutages. Sainte-Marie-du-Mont



18h30 - Visite du poste de commandement et du poste médical avancé mis en place pour les cérémonies du 6 juin. Sainte-Marie-du-Mont



20h - Utah Beach. LA/ THE Cérémonie militaire US de ce 70e anniversaire. Devant près de 800 invités, avec participation des armées américaine, française, allemande et néerlandaise.

Remise de décorations, notamment à la petite-fille du Général Patton, et au Gouverneur adjoint du Texas. Sainte-Marie-du-Mont



22h45 Coup d’envoi depuis le PC général des 24 feux d’artifice pour l’embrasement des 80 km de côte - Arromanches



Vendredi 6 juin

7h47 - Accueil du train de vétérans - Gare de Caen

10h Cérémonie franco-néerlandaise en présence de Sa Majesté le Roi Willem-Alexander et de la Reine Maxima des Pays-Bas - Arromanches

12h30 - Déjeuner officiel - Restaurant le Saint-Georges - Ouistreham

15h - Cérémonie internationale, en présence des Chefs d’Etat et de Gouvernement - Ouistreham

20h30 - Dîner d’Etat en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elisabeth II - Palais de l’Elysée