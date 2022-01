Sortir dans la Manche: jeudi 5 juin

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Rendez-vous à Sainte Marie du Mont pour profiter d'un camp américain reconstitué avec des figurants en costume.

Vous rencontrerez les participants en costume et vous pourrez voir tous les véhicules jusqu'à dimanche.







Trois acteurs de l'inoubliable série « Band of brothers » seront en dédicaces ce jeudi soir à Ste Marie du mont. Matt Settle (Lt. Col. Ronald Speirs), James Madio (Sgt. Frank Perconte) and Ross McCall (Cpl. Joe Liebgott) seront présents au musée Utah Beach à Sainte Marie du mont. Vous pourrez avoir votre autographe pour 10€, les bénéfices seront reversés à l'association Worl War II fondation. Des posters officiels de la série seront en vente à 20€. Rendez-vous à partir de 19h.







Demain vendredi, assistez au spectacle annuel incontournable des festivités du 6 juin à Méautis. Retrouvez des parachutages massifs militaires et civils tout au long de la journée. Plusieurs nationalités sont présentes (Etats-Unis, France, Allemagne, Pays-Bas...) sur le site historique de La Fière (drop zone en 1944). Ces parachutages précèdent la cérémonie officielle qui se déroule sur le même site, au Monument Iron Mike. Retrouvez sur place des animations musicale toute la journée.