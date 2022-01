Sortir dans l'Orne : jeudi 5 juin

L’Association « Construire Ensemble » prépare une nouvelle Fête des Peuples ce dimanche 8 juin de 9 heures à 19 heures. Les 25 représentants vous feront déguster leur spécialité. L'entrée est libre.





De vendredi à dimanche, ce sont les journées de l'archéologie dans toute la France. L'éco musée du Perche participe à cet événement. Pendant ces 3 jours, diffusion de sept courts films d’animation : Les experts de l’archéologie. Ces films d’animation humoristiques présentent quelques métiers de l’archéologie, il y aura aussi une exposition sur l'archéologie préventive et dimanche après midi une visite archéologique du prieuré est programmée à 15h30.





Concert électro gratuit ce jeudi soir à La luciole à Alençon. The nunks et the 61 crew. Créatif et exigeant, composé de multi-instrumentistes bercés d’influences multiples, d’électro, de groove et de rock, le collectif THE NUNK & le 61 CREW, originaire de Flers, est officiellement né en 2010.

Après une résidence à la Luciole, ils vous montrent tout leur talent, ça commence à 19h.