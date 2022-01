Sortir dans l'Orne : mercredi 4 juin

Le festival Eco Errance se tiendra se vendredi et samedi à Radon. Retrouvez en concert Monty Picon OOzband mais aussi des confèrences et des animations d'arts de rues. Un festival qui se veut éco-responsable, l'entrée est gratuite, toutes les infos à retrouver sur www.asso-atn.org





Des virtuoses seront à la basilique notre dame d'Alençon ce soir . « Les violons de France » ont choisi de vous inviter à un voyage au cœur de la musique classique italienne en compagnie d’Antonio VIVALDI avec Les Quatre Saisons et de Niccolo PAGANINI pour le Concerto N°1 pour Violon.C'est ce mercredi soir à 20h30.





Demain jeudi à Berjou, près de Condé sur Noireau, commémoration de la Libération de la commune et ses alentours avec la venue des vétérans des Sherwood Rangers Yeomanery ayant combattu pour la libération de la commune. Et vendredi, ouverture du musée de la libération toute la journée, de 10h00 à 18h00 pour diverses animations.