Sortir dans la Manche: mardi 3 juin

La Normandie fête la Liberté à Granville à l'occasion du 70ème anniversaire du Débarquement. Un programme riche et varié dans la Monaco du Nord avec un objectif : se souvenir. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-granville.fr





Depuis vendredi et jusqu'à lundi prochain, découvrez un camp avec 160 participants et 40 véhicules, à la Haute Addeville, à la ferme Delaunay, près de Saint Côme du mont. Présentation du matériel américain de la 2nde Guerre Mondiale. Vendredi 6 Juin : Bal à partir de 21h avec la chanteuse Lorraine Rowan, venue de Grande Bretagne. Entrée Gratuite, restauration sur place et tenues d'époque souhaitées.





Depuis hier lundi et jusqu'à la fin de l'année, Le musée du Débarquement à Utah Beach rend hommage aux soldats Danois ayant participés au Débarquement en juin 1944. Une exposition d'objets et de témoignages est consacrée à ces hommes oubliés du jour J sera visible dans le musée.