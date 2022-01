Sortir dans la Manche: lundi 2 juin

Depuis dimanche, vous pouvez profiter du camp américain reconstitué par les Commemo Rangers au hommet d'arthenay. Samedi, les festivités autour du 70ème anniversaire du débarquement se dérouleront tout au long de la journée . Rendez-vous en soirée toute la semaine au stade du Hommet-d'Arthenay pour visiter le camp et samedi pour profiter des différentes animations.

Depuis 1 mois et jusqu'à fin septembre à Saint-Lô, ne manquez pas « Quand Saint Lô voulait revivre » une Grande exposition de photos inédites en extérieur sur et au pied des remparts, et Place Guy Fontenelle. Ces photos surprenantes et émouvantes évoqueront le parallèle entre le Saint-Lô des années 50 et celui d’aujourd’hui. Cette grande exposition permettra de rendre un hommage à celles et ceux qui ont œuvré pour que Saint-Lô renaisse de ses cendres. Gratuit.

Jusqu'à lundi prochain, rendez-vous entre Montebourg et Sainte-Mère-Eglise pour la Reconstitution d’un camp militaire de 1944. Camp militaire de trente véhicules et d’une centaine de figurants en divers uniformes, promenades en véhicules de la guerre, informations sur les armes et les divers matériels de transmissions. C'est sur le site du Hangar à Dirigeables d’Ecausseville tous les jours de 10h à 18h. Entrée de 2 à 5€.