Sortir dans le Calvados : vendredi 30 mai

Ce samedi c'est la journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Plus d'infos sur www.tabac-info-service.fr

L'association « Good morning la besace » ouvre ses portes ce samedi à Saint Ouen des besaces. L'association vous propose tout au long de l'année des cours d'anglais pour tous , à partir de 3 ans. Ce samedi à partir de 14h, venez rencontrer les enseignants avec thé et café offerts . Une vente de cupcakes sera organisée sur place. Vous pourrez aussi vous inscrire pour la rentrée prochaine. C'est à la salle des fêtes de Saint Ouen des besaces, sortie 41 sur l'A84.

Dimanche à Longues sur mer, dans le cadre des Randonnées de la Liberté Vous découvrirez le site de la Batterie allemande de Longues-sur-mer, classées "Monument Historique". Au sommet d'une falaise, cet ouvrage majeur du mur de l'Atlantique, fut le théâtre des affrontements de la Bataille de Normandie. C'est sur inscription mais gratuit. Cette randonnée pédestre de 17km débute dimanche à 9h30 de Commes. Renseignements sur randonnees-normandes.com