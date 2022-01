Emploi, la préfecture de la Manche recrute des adjoints de sécurité

Placé sous l'autorité hiérarchique des agents et officiers de la Police nationale, les adjoints de sécurité participent à l'exécution des missions de la Sécurité Publique. A ce titre, ils

concourent à la surveillance de la voie publique, à la lutte contre la délinquance et l'insécurité routière, à l'accueil et à la prise en charge des victimes et, d'une manière générale, au soutien de l'activité opérationnelle des services.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité française,

- être âgé de 18 ans révolus et de moins de 30 ans, à la date de dépôt du dossier d'inscription,

- être en position régulière au regard du service national ;

- ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité.

- jouir d'une bonne condition physique.

Aucun diplôme n'est exigé

Les dossiers de candidature renseignés pourront être déposés à l'accueil des différents commissariats jusqu'à la date limite du 30 juin 2014. Les candidats seront ensuite soumis à

trois épreuves de sélection :

- des tests psychologiques ;

- des épreuves sportives : test d'endurance cardio-respiratoire et test de résistance musculaire en isométrie (pour juger de la résistance des muscles du buste, zone corporelle sollicitée par le port quotidien du gilet pare-balles) ;

- un entretien devant une commission départementale, chargée notamment d'apprécier la

motivation du candidat.

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes intéressées sont invitées à s'adresser au service de police le plus proche de leur domicile.

Informations complémentaires

Les dossiers de candidature sont à retirer à l'accueil de l'un des hôtels de police ou commissariats situés dans une des quatre circonscriptions du département :

- Hôtel de police de Saint-Lô : 336, bd de la Dollée – Tél. : 02.33.72.68.00

- Hôtel de police de Cherbourg-Octeville : 2, rue du Val de Saire – Tél. : 02.33.88.76.76

- Commissariat de Granville : 79, rue du port – Tél. : 02.33.91.27.50

- Commissariat de Coutances : 1, rue du palais de justice – Tél. : 02.33.76.57.57