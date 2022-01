Un timbre-poste collector pour commémorer le 70e

Le timbre-poste, spécialement créé pour commémorer le 70e anniversaire du Débarquement, sera disponible en avant-première dans 10 bureaux temporaires du Calvados :

- à Caen : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 au Collégiale Saint Sépulcre, rue de la Libération avec une oblitération premier jour pour le timbre commémoratif

- Bayeux : les 5,6 et 7 juin de 10h à 17h30 à la Salle Saint Laurent, rue Saint-Laurent avec une oblitération premier jour pour le timbre commémoratif le 5 et 6 juin

- Ouistreham : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 à la Grange aux Dimes, place Lemarignier avec une oblitération premier jour pour le timbre commémoratif

- Ranville : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 au Mémorial Pégasus, avenue du Major Howard

- Arromanches-les-Bains : les 5 et 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h00 à La Poste, rue de la Gare

- Bénouville : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 sur le Pont Pégasus

- Vierville-sur-Mer : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 à la salle des fêtes

- Courseulles-sur-Mer : les 5 et 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h00 à La Poste, rue de la Mer

- Merville-Franceville : les 5 et 6 juin de 10h à 17h30 au Musée de la Batterie, place du 9ème Bataillon

- Trévières : le 9 juin de 10h à 17h30 à la salle des fêtes

Ce timbre sera par la suite disponible, à partir du 10 juin, dans tous les bureaux de poste de la région.