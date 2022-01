Sortir dans la Manche : lundi 26 mai

Pour cette édition 2014 de la Sainte-Echelle à Cherbourg quatre journées de fête sont au programme. Mais la nouveauté de cette édition c'est la Coriallo Run, deux courses de caisses à savon. Rendez-vous à partir de jeudi à Cherbourg.



6ème édition du Concours de Création d'Entreprise Eco-citoyenne

Ce concours récompense les entrepreneurs de demain qui favorisent l'éco-citoyenneté dans leur projet de création (responsabilités éthiques, sociétales et environnementales).

Les meilleurs projets de création d'entreprise se verront attribuer un prix, à condition, qu'ils répondent au cahier des charges fixé par le jury du concours et qu'ils fassent écho à une ou plusieurs des 3 catégories mentionnées ci-dessous :

« Entreprise et Handicap » concerne tout projet porteur du critère de l'intégration ou du service aux personnes handicapées,

« Entreprise et Environnement » englobe tout projet qui engage des actions sur le respect des normes environnementales,

« Entreprise et Égalité des Chances » rassemble tout projet qui porte sur la diversité.



Vous avez jusqu'au lundi 2 juin pour déposer votre dossier. Plus de 40 000€ de dotations sont à gagner. Envoyez vos candidatures à concoursentreprise@groupe-igd.fr et retrouvez pus d'infos sur http://www.facebook.com/CCE.ESAM



Ce lundi après-midi, Memorial Day (journée du souvenir) au Cimetière Américain de Saint James. Dans le cadre du 70ème anniversaire de la Bataille de Normandie, grande cérémonie commémorative au Cimetière Militaire Américain de Montjoie Saint Martin à 15h en présence de personnalités et de tous les enfants du Sud Manche et du Nord Ille et Vilaine afin de rendre hommage aux 4 410 soldats américains tombés pendant les opérations militaires du débarquement historique le 6 juin 1944 sur les côtes de Normandie. De nombreuses autres animations sont prévues : chorales, Village du 70ème au Champ de Foire à Saint-James avec stands, exposition, défilé de véhicules de collection de la Seconde Guerre Mondiale, reconstitution d'un bivouac... La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à 17h à L'Espace Le Conquérant à Saint-James.

