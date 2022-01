Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 24 et 25 mai

MANCHE



Le Koncept votre club à Lessay reçoit ce samedi soir 2 acteurs de votre série «Nos Chers Voisins». Gil Alma et Thierry Samitier font le déplacement dans la Manche pour passer la nuit avec vous. Gil et Thierry arrivent ce samedi 24 mai dans le Manche au Koncept pour une soirée photos et dédicaces.



Dernier jour, ce samedi pour le roadtrip de deux reporters, Cédric et Maxime, sur la célèbre voie de la liberté. Ils sont dans le secteur d'Avranches, au programme : visite du cimetière allemand à Huisne-sur-mer et celui de Saint-James puis visite du village 70ème et visite d'Avranches. Suivez leurs aventures sur le blog cestbeaulamanche.com



L'association La SAMSONNAISE fait son week-end anniversaire ce samedi et ce dimanche. Venez découvrir toutes les activités proposées par l'association de St Samson de Bonfossé : VTT, rando, tennis, théâtre, pétanque, art et décoration. Le programme complet du week-end est à retrouver sur lasamsonnaise.com



Ce samedi après-midi, vous avez rendez-vous sur la place de la Mairie de Saint-Lô à 15h pour une animation Yako Dance organisée par Saint-Lô Commerces, vous danserez sur le thème des années 80. Les 300 premiers arrivés recevront un t-shirt bleu. C'est gratuit. Et en fin de journée, tirage au sort de la bague offerte par la bijouterie Surville d'une valeur de 1090€ à l'occasion de la fête des mères.



CALVADOS



Un battle 100% Normand vous attend samedi au village Oxylane de Mondeville. L'association «Juste pour les enfants» organise cet événement où 8 équipes de 3 danseurs vont s'affronter en breakdance. Rendez-vous à 19h samedi au village Oxylane de Mondeville pour assister à l'événement. C'est gratuit.



Rendez-vous dimanche à Mondeville. Il y aura une journée "SPECTACLE MEDIEVAL" entièrement gratuite avec animations diverses, spectacles avec oiseaux, chants,musiques, … C'est à l'Espace Vert Michel Farre de 11H à 18H.



La neuvième édition du Festiv'Arts a lieu jusqu'à dimanche, à Vieux dans le Calvados. Une manifestation pluridisciplinaire. La programmation complète est à retrouver sur www.festivartsvieux.com



ORNE



Samedi et dimanche, la Ville de Sées organise pour la quatrième fois la Fête des plantes, dans le cadre magnifique des jardins du Palais d'Argentré. Une quinzaine de professionnels, venus des départements limitrophes, proposent à la vente diverses fleurs, plantes et arbustes. Plusieurs animations sont également proposées : troc de plantes, sculpture de ballons, jeu pour enfants, expositions.



A Bernay, c'est la finale «Découverte» du Tremplin de Musiques Actuelles. Retenus dans la sélection par le jury de professionnels, il est temps pour ces jeunes talents de moins de 26 ans de faire leurs preuves sur la scène de la MJC et de faire découvrir ce samedi à 21h leurs univers musical au public. L'entrée est gratuite.



Ce dimanche, c'est la fête de l'Appel de la nature à la MFR de Pointel. Au programme de cette journée : concours de bûcherons, animations nature pour enfants et adultes, exposition de vieux outils forestiers, balade en calèche, ... possibilité de vous restaurer sur place. Entrée et animations gratuites de 10h à 17h.



Ce samedi participez à la deuxième édition du festival l'Effet Maire à la ferme de Plessis à Lougé sur Maire. Toute l'après-midi retrouvez des animations familiales avec des expositions, la découverte des produits du terroir, un spectacle de d'échasse, des initiations au massage et plein d'autres ateliers. Le soir dés 19h retrouvez 6 groupes en concert le tout dans une ambiance festive et conviviale. Rendez-vous donc ce samedi dés 14h à la ferme de Plessis à Lougé sur Maire.