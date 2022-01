Logements étudiants : quelles solutions pour les retardataires ?

Le département cumule 4 427 lits sur les différents sites étudiants de Caen et d’Hérouville, et a déjà reçu 8 000 demandes pour la rentrée... “Nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes”, regrette Betty Lefeuvre, la responsable du pôle logement au CROUS. Mais le service de dépôt de dossier a rouvert le 15 mai, pour recueillir les dossiers tardifs. “Ils ne seront pas traités en priorité”, précise toutefois Betty Lefeuvre. Dans un mois, une première phase attribuera les logements au niveau national.



Une insuffisance de logements ?

Pour les retardataires, ou ceux qui attendent de connaître ce que leur réserve l’avenir, des solutions alternatives existent. “Nous recevons des demandes de logement jusqu’à la mi-septembre”, confirme Romain Motte, de la Maison de l’étudiant. “Caen compte 25 000 étudiants, alors c’est compliqué de loger tout le monde !”

En cause notamment, une insuffisance des logements proposés par les particuliers, mais aussi des garanties demandées par les propriétaires parfois trop importantes pour certains étudiants qui ne benéficient pas du soutien de leurs parents.

Pour ceux-là et les autres, le site Internet Lokaviz.fr recense actuellement à Caen, Hérouville St-Clair, et jusqu’à Ouistreham, une trentaine de logements proposés directement par des propriétaires à destination d’étudiants. Des studios dans la majorité des cas, et jusqu’au T5 pour d’éventuelles colocations. Une liste à laquelle s’ajoutent les annonces de nombreux sites Internet dédiés, bien référencés, où de nouvelles offres apparaissent chaque jour, parfois même des chambres chez l’habitant.



Un logement, mais pas seulement

D’autres initiatives, plus anecdotiques, peuvent cependant permettre de conjuguer hébergement et expérience locale : le réseau Animafac propose par exemple de loger gratuitement dans certains quartiers périphériques de Caen (Chemin Vert, Pierre-Heuzé, Guérinière, Grâce de Dieu...) en échange de services réguliers rendus aux personnes âgées ou aux jeunes du secteur. De quoi découvrir sa ville... de l’intérieur.