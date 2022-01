Sortir dans le Calvados : jeudi 22 mai Impossible de lire le son.

Ce jeudi soir assistez au concert des déjantés de Toy Dolls au BBC...formé en 1979 le groupe possède aujourd’hui une quinzaine d’albums à son actif. S’appliquant dans un punk-rock ludique et déjanté, les Toy Dolls se sont fait connaître internationalement, traversant les années avec brio en persévérant dans leur voie unique.Tarif entre 24€ et 27€Ce jeudi soir au café des images à Hérouville,Rencontre exceptionnelle avec Mathieu Amalric autour de son nouveau film "La chambre bleue". La chambre bleue de et avec Mathieu Amalric, avec Léa Drucker aussi sera diffusé à 20h30. Adapté d'un roman de Georges Simenon, le film est sélectionné au Festival de Cannes 2014 dans la catégorie « Un Certain Regard ». Vous pourrez ensuite participer au débat avec le réalisateur. Réservations fortement conseillées à la caisse du Café des images en après-midi et en soirée.