Testez une imprimante 3D à Beaumont-Hague !

Elle reste encore très confidentielle dans les foyers des Français, mais on pourrait bien ne plus s'en passer dans quelques années... L'imprimante 3D débarque à Beaumont-Hague, du 24 au 31 mai. Une machine sera en démonstration à la cyber-base de la commune. Elle permet de créer en quelques minutes ou quelques heures des objets en plastique de toute sorte, grâce à des patrons que l'on trouve sur Internet.



Samedi 24 et samedi 31 mai, un atelier d'impression d'objets 3D est organisé. Vendredi 30 mai, un atelier de prise en main d'un logiciel de création 3D est proposé aux habitants.



Inscriptions et renseignements au 02.33.87.58.10