76540. Le sénateur Didier Marie soutient les intermittents du spectacle

Le 22 mars, les partenaires sociaux ont renouvelé une convention UNEDIC maintenant le caractère spécifique du régime auquel sont affiliés les intermittents du spectacle. Mais pour Didier Marie, l'accord reste inachevé. L'élu socialiste pointe trois problèmes :

- Une période de cotisation ouvrant droit à l'indemnisation n'ont pas évolué depuis 2003. En pratique, les intermittents doivent travailler 507 h en 10 mois pour y avoir droit. Didier Marie plaide pour une durée de travail équivalente effectuée en 12 mois.

- Un différé d'indemnisation. Le versement de l'indemnisation puet être différé selon les cas.

- Une augmentation des cotisations salariales.

Pour Didier Marie, ces trois données un "bon nombre des salariés du spectacle dans la précarité" et fragilisent "les compagnies et établissements culturels." Le sénateur a pris contact avec le ministre du travail François Rebsamen pour plaider la cause des intermittents et proposer de nouvelles solutions.