Caen : le collège Jean Moulin contre la faim

265 000 jeunes seront sur la ligne de départ, partout en France, à l’occasion de la 17ème édition de la Course contre la Faim. Parmi eux, 450 élèves du collège Jean Moulin à Caen devront parcourir le plus de kilomètres possible. Parrainés par leurs parents, voisins et amis qui leur promettent une petite somme d’argent pour chaque kilomètre parcouru, ils apporteront concrètement leur aide aux populations qui souffrent de la faim.

L'événement, pédagogique autant que sportif, permet à l'organisation Action contre la Faim de sensibiliser et mobiliser chaque année des milliers de jeunes à un fléau qui tue encore chaque jour 8 500 enfants : la sous-nutrition.