Malherbe : une fête à la mairie de Caen dimanche

"Au terme d'une saison longue et difficile pour le Stade Malherbe, les joueurs de Patrice Garande ont très probablement gagné mardi 13 mai, leur ticket pour l'élite du foot français, après un match nul 1-1 face à Nîmes. Joël Bruneau, maire de Caen recevra le président Jean-François Fortin, les joueurs et l'entraineur du SM Caen dimanche 18 mai, afin de les féliciter pour leur performance et leur témoigner son soutien et celui de la ville. A cette occasion, le maire de Caen et l'équipe municipale invitent tous les supporters caennais à se rassembler sur l'esplanade de l'hôtel de ville ce dimanche à 15 h pour célébrer ensemble cette belle montée en Ligue 1 du SM Caen", indique l'invitation.