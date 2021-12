Rouen : derniers jours pour visiter Mangapolis

L'exposition avait été inaugurée le samedi 1er mars à l’occasion du lancement de la 9ème édition du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie.

Déjà 800 visiteurs

L'exposition Mangapolis s'achèvera le mercredi 21 mai. Il vous reste une semaine pour la découvrir.

L’ exposition dresse le portrait de la ville japonaise, souvent personnage à part entière dans le manga, et s’organise autour de 5 parties largement illustrées :

- anatomie de la rue japonaise : une introduction/initiation aux spécificités du paysage urbain japonais.

- topographie fantasmée : l’illustration de l’importance symbolique des lieux iconiques de Tokyo.

- la ville comme personnage : Regards d’auteurs, un focus sur le rôle de la ville et son utilisation dans l’oeuvre de six manga-ka.

- chaos urbain : Scènes de destruction, visions de destruction de la ville, à la lumière des catastrophes naturelles qui touchent régulièrement le Japon.

- lueurs d’orient : De nombreux auteurs de bande dessinée ont ressenti le besoin, au retour d’un voyage au Japon, de partager leur expérience et de jouer les Marco Polo modernes.

Pratique. Entrée libre. Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Samedi 17 mai de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Maison de l’architecture de Haute-Normandie, 111 boulevard de l’Yser / 76 000 Rouen