Sortir dans la Manche: mercredi 14 mai

Les courses SOLO/DUO reviennent cette année à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Le coup d'envoi des différentes régates sera donné à Granville. Toutes les infos sont à retrouver sur www.solo-bassenormandie.fr/









Avis aux amateurs de flamenco et des rythmes endiablés. Retrouvez Roccio Marquez en concert au Trident à Cherbourg demain jeudi. Elle est la nouvelle sensation du flamenco "puro" qui séduit au-delà des frontières de l'Europe. L'artiste présentera les couleurs de son dernier album "Claridad" très plébiscitée par la critique. Rendez-vous donc demain jeudi soir au Trident de Cherbourg à 20h30 tarif : entre 11 et 20€ !





Une performance originale est programmée ce mercredi après-midi à Coutances par trois étudiants en deuxième année de BTS au lycée Agricole et horticole de Coutances

. 200 personnes toutes générations confondues sont attendues sur l'esplanade des Unelles de 14 h à 17 h 30. Le but sera de faire plusieurs ateliers ludiques tel qu'un lâcher de ballon, réaliser un végétal humain avec des fleurs qui s 'ouvrent en forme de smiley et un flashmob. Venez nombreux et nombreuses ce mercredi après-midi de 14h à 17h30. Suivez l'événement sur le facebook smilelandart.