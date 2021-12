Sortir dans l'Orne : mardi 13 mai

L'association des Amis de Saint Céneri et le CCB, Chœur d'Hommes du Bocage, organisent une répétition publique le mardi 13 mai 2014 à 20h30 à l'église de Saint Céneri le Gérei. Au programme : chants corses et de montagne, mais également quelques chants béarnais ou encore russes. Entrée libre.







SIRÈNES au carré du perche de Mortagne au Perche. Librement inspiré du conte « La petite sirène » de Hans Christian Andersen, Sirènes est un spectacle poétique qui embarque les enfants dans l’imaginaire des contes nordiques. Eve Ledig incarne une femme qui se penche sur son passé et revit les souvenirs de ses 5 ans. Elle se revoit, au bord de la Baltique, passant ses vacances chez sa grand-mère qui lui donnait des leçons de vie… C'est aujourd'hui mardi à 10h et 14h15 au carré du perche et demain mercredi à 15h au théâtre d'Alençon.