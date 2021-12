Port Chantereyne en fête !

Port Chantereyne organise un week-end festif le samedi 17 et le dimanche 18 mai pour lancer la nouvelle saison et faire découvrir le bureau du port remodelé et ses nouveaux services.



Au programme de ce week-end :

-Un grand chapiteau accueillera un marché du terroir sur la place Chantereyne

-Un concert de jazz manouche sera organisé le samedi par Cherbourg Animations

-Des associations nautiques (AUPC, APPC, Amis Jacques-Louise + autres à voir) seront présentes dans des chalets

-Des embarquements gratuits seront proposés pour le public

-Une exposition de véhicules historiques aura lieu le dimanche

-Des jeux géants seront installés sur la plage verte avec la présence d'une animatrice

-La SNSM (stations d'urville et Fermanville) sera présente avec le zodiac d'Urville et la nouvelle vedette de la station de Fermanville le dimanche de 11h à 17h



Programme complet à retrouver ICI

L'entrée est gratuite.



Ecoutez, Céline Boutinaud, Directrice du Port Chantereyne.