Cherbourg-Octeville : Sainte-Echelle 2015

Pour cette édition 2015, la Sainte-Echelle s’associe à l’école de cirque Sol’Air qui célèbre ses 25 ans. Au programme : spectacles de cirque pour petits et grands, fanfares, feu d’artifice, retraite aux flambeaux. Et forte du succès de sa première édition, la Sainte-Echelle proposera à nouveau une course de caisses à savon le dimanche 17 mai.

Dimanche 17 mai de 8h à 18h, aura lieu le vide-greniers de la Sainte-Echelle, rue Roger Salengro.

Pour les amateurs de maquettes, de photos et de peinture, rendez-vous du 13 au 17 mai, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, dans le Hall du théâtre de la Butte pour une exposition de maquettes de cirque et du 14 au 17 mai de 14h à 18h, salle Montécot, pour l’exposition Salon des peintres et photographes.

Parallèlement, et pendant toute la durée des festivités, petits et grands pourront profiter de manèges installés place des Justes.

Ecoutez, François Lepoitevin, organisateur de l'événement.