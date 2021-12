L'éolien marin du Tréport à GDF-Areva : un "résultat majeur" pour la Région

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie :

"Avec deux parcs, plusieurs sites industriels et de maintenance, un futur centre de recherche et un site d'essai démonstrateur, la Haute-Normandie devient la toute première région française pour l'éolien en mer. Notre stratégie de soutien à la réindustrialisation de l'économie remporte aujourd'hui un grand succès", a souligné l'élu, ajoutant que "des milliers d'emplois qualifiés, directs et indirects, sont désormais à portée de main."

Laurent Logiou, président du groupe socialiste au Conseil Régional



"Cette annonce est une excellente nouvelle pour l'emploi en Haute-Normandie. L'excellence de notre région est reconnue." Les élus socialistes rendent hommage à l'ancien président de Région Alain Le Vern, qui a entamé avant sa démission le travail pour placer la Région en tête sur l'éolien mer.

David Cormand, président du groupe EELV au Conseil Régional

"Les élu-e-s EELV de la Région saluent le fait que le gouvernement ait décidé de suivre l’avis de la Commission de régulation de l’énergie d’attribuer les deux parcs au consortium GDF Suez-Areva, car l’offre qu’il propose est la plus aboutie et la plus intéressante pour notre région en termes d’impacts économiques et industriels. Ce projet offre en effet l’opportunité de développer en Haute-Normandie une véritable filière industrielle d’avenir, au moment où les filières traditionnelles sont, ici comme ailleurs, en difficulté."

Entre 60 et 100 éoliennes devraient être construites à l'horizon 2023. L'appel d'offres concernait également un parc d'éoliennes en mer à Noirmoutiers. Il a également été attribué à GDF Suez-Areva. EDF, qui avait remporté de nombreux appels d'offres sur des parcs similaires, doit cette fois s'incliner.