Pommes farcies au maïs ultra-croquant

Ingrédients (6 personnes)

6 pommes Granny Smith

1 boîte 1/2 de maïs ultra croquant

2 blancs de poulet cuits

50 g de raisins de corinthe

1 côte de céleri en branche

1 citron

Sel, poivre

La sauce :

2 yaourts veloutés

1 cuillère à soupe de crème liquide

2 cuillères à café de moutarde forte

1/2 cuillère à café de curry en poudre

Une pointe de sucre

Préparez les pommes

Coupez un chapeau sur chaque pomme et creusez-les délicatement. Détaillez en petits dés la pulpe récupérée, citronnez-la et mettez-la dans un saladier.

Préparez la garniture et l’assaisonnement

Ajoutez aux dés de pomme les raisins, les blancs de poulet détaillés en petits cubes, le maïs ultra croquant égoutté et la côte de céleri coupée en fins bâtonnets.

Fouettez les yaourts avec la moutarde, le sucre, le curry, la crème, le sel et le poivre. Mélangez la préparation avec les 2/3 de cette sauce.

Garnissez les pommes

Versez une cuillerée à café de sauce dans le creux des pommes. Garnissez les pommes de la préparation assaisonnée, parsemez le dessus de feuilles de céleri hachées et de grains de maïs ultra croquant.