76540. La Crea déjà à l'heure de la Métropole

Trois points ont été abordés lors de cette grande conférence. Tout d'abord, les 71 maires se sont penchés sur la rédaction d'un projet de la Métropole. Ce projet devra définir les objectifs de la structure. "C'est un projet absolument nécessaire qui devra répondre à cette question : qu'est ce que l'on attend de la Métropole quand on en est habitant ou salarié ?", a souligné le président de la Crea Frédéric Sanchez.

Ensuite, les maires ont acté la division de la Métropole en pôles de proximité. "Nous avons considéré que le guichet naturel d'accès à la Métropole pour les habitants doit être la commune, explique Frédéric Sanchez. Tous les habitants peuvent aller voir leur maire pour contacter la Métropole. Reste à garantir les allées et venues de ces réclamations." Ce dispositif doit remplacer à terme le Allo Agglo en place jusqu'à maintenant.

Mutualiser pour économiser

Enfin, la question des compétences de la future Métropole commencent à être abordée. Il est d'ores et déjà acté que la future structure prendra en charge la voirie et l'urbanisme comme compétences supplémentaires. Mais d'autres mesures sont à venir : "Nous voulons des mutualisations à grande échelle car la Métropole doit être performante dans l'usage de l'argent public", insiste Frédéric Sanchez. Premières mutualisations annoncées : le service urbanisme de la Ville de Rouen prendra en charge l'urbanisme des 50 communes de la Crea qui n'instruisent pas elles-mêmes leurs permis de construire ; autre mutualisation annoncée, la fusion des services communication de Rouen et de la Métropole. Reste à en définir le périmètre.

Une gestion saluée par la Chambre des Comptes

Si ces mutualisations illustrent le souhait de la Métropole de faire des économies dans une période difficile, les comptes de la Crea sont au vert. Un rapport d'observations de la Chambre régionale des Comptes de Haute et Basse-Normandie salue un "établissement public qui dispose d'une situation financière satisfaisante" et où "les recettes progressent plus rapidement que les dépenses, générant ainsi une épargne brute en augmentation." Traduction par Frédéric Sanchez : "La qualité de notre gestion nous permet d'avoir des marges de manoeuvre. La Métropole pourra s'installer sereinement."