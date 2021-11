Génération Music de ce 31 août 2010

Choisir la musique qui passera dans l’espace, ça va vous tente ?

Maintenant grâce à la NASA c’est possible.

Le projet se nomme « Space Rock » pour réveiller les astronautes lors de leur prochaine mission, l’agence spatiale américaine propose de voter parmi 40 titres évoquant l’espace, l’aventure et la conquête spatiale avec notamment Elton John, U2 ou encore Train

Pour voter pour votre morceau préféré, cliquez sur https://songcontest.nasa.gov/

C'est la renaissance partielle, d'un rendez-vous phare des années 90, d’abord une émission de télé sur M6, Dance Machine se transforme en concerts géants de 1993 à 2000 à Paris, Bordeaux et Lyon, Dance Machine était LE rendez-vous dance avec les plus grandes stars de l’époque comme Corona, Ace of base ou Gala.

Dance Machine est donc de retour…pas encore pour des concerts mais pour une compilation, Dance Machine Anthology 3 CD, 60 titres des classiques de la dance pour environ 25¤.

En Angleterre l’émission X factor a revélé Leona Lewis ou encore Cherryl Cole qui fait partie maintenant du jury.

Les télespectateurs britanniques ont pu découvrir lors des castings un français qui avait gagné la Star Academy…j’ai nommé Cyril Cinélu…qui a d’ailleurs reçu 3 OUI du jury, prochaine étape cette semaine.