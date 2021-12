Bonne table : le Chocolate Bar et son univers de gourmands

Le petit restaurant sert aussi du salé à midi. Des menus sans prétention mais de qualité, servis rapidement par un personnel agréable. Le Chocolate Bar ne sert que des croque-monsieurs et des tartes chaudes. Si l’offre est restreinte, le goût est toujours au rendez-vous.



Fondue Kinder, un régal

Ma voisine qui me fait face a choisi un menu à 6,90 € (un plat et un café) avec une tarte tomate-chèvre accompagnée d’une salade et son assaisonnement à la fraise.

Je choisis avec une autre convive un menu pour deux, à 22,90€. Chacun peut choisir un croque-monsieur et une tarte. J’opte pour le croque savoyard tandis qu’elle cède à une quiche lorraine. Ma salade, elle, sera assaisonnée au miel d’acacias et au gingembre.

En dessert, nous choisissons une fondue au chocolat Kinder. La cerise sur le gâteau, avec en prime un retour à l’enfance : on trempe ses raisins, bananes ou bonbons et marshmallows dans le chocolat chaud. Un vrai régal !



En sortant du restaurant, nous sommes calés et heureux, bien décidés à y revenir. Peut-être pour une pause plus courte. Car le cœur du Chocolate Bar est bien dans ses boissons : 16 arômes chocolat et 65 sirops différents sont proposés. A vos pailles.



Pratique. Place des Carmes à Rouen. Tél. 02 35 72 94 90