76681. Déplacement mouvementé de Marine Le Pen en Seine-Maritime

Une centaine de personnes ont manifesté ce dimanche matin à Sotteville-les-Rouen où s’est rendue la présidente du Front national Marine Le Pen, députée européenne et candidate à sa réélection dans la circonscription du Nord-Ouest.

Elle était attendue par une centaine de manifestants. Des invectives ont été échangées entre pro et anti-FN sur le marché. Des coups auraient aussi été échangés entre les représentants les plus virulents des deux bords, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, police et CRS, pour éviter que les choses ne dégénèrent.

Marine Le Pen a quitté les allées du marché, avant de poursuivre son déplacement à Rouen dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. La présidente du Front National est également attendue dans l’Orne mardi, puis dans la Manche et le Calvados jeudi.