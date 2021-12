76540. Sortir à Rouen et dans l'agglomération

SPECTACLE

Broadway enchanté

Ils sont cinq sur scène et se chamaillent gentiment pour défendre leur comédie musicale préférée. Ainsi commence ce spectacle à la fois culturel et burlesque qui dresse dans un inventaire à la Prévert, l’histoire de la comédie musicale depuis ses débuts. Tourbillonnante, ébouriffante et charmeuse, son interprète féminine, Isabelle Georges se glisse dans la peau de Mary Poppins ou vogue de My fair Lady à West side story dans un hommage vibrant aux plus grands compositeurs du genre de Cole Porter à Gerschwin. Quant à ses musiciens, batteur, contrebasse, pianiste et guitariste, ils échangent joyeusement leur rôle, accompagnant tantôt en musique tantôt au chant la belle Isabelle dans une séance de chaise musicale aussi surprenante que drolatique. Avec ce spectacle frais on enrichit sa culture musicale en riant. Pratique : Dimanche 27 avril à 15h. Théâtre Charles Dullin à Grand Quevilly. Tarifs 15/19€. Tél. 02 35 68 48 91

Rythm’n show

Frédéric Lemarie propose un nouveau spectacle humoristique mariant les genres, entre théâtre, clownerie et chanson : un moment de folie douce.

Pratique : Jeudi 24 avril à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarifs 7/11€. Tél. 02 35 70 52 14

Poupoule à Forges-les-Eaux

Les légendaires “petites femmes de Paris” à la cuisse légère se sont données rendez-vous pour un dîner spectacle réjouissant, sexy et déjanté.

Pratique : Vendredi 25 et samedi 26 avril à 19h. Espace de Forges-les-Eaux. Tarif 25/80€. Tél. 02 32 89 80 80

L’univers bariolé d’Isabo

Isabelle Berteloot s’inspire des petits tracas du quotidien pour composer des chansons rafraîchissantes gentiment teintées d’ironie.

Pratique : Dimanche 27 avril à 17h. Crêperie de la Rougemare à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 88 85 50

Un grand classique du Cirque du soleil

Le Cirque du Soleil, c’est une entreprise de divertissement canadienne fondée en 1984 dont le rayonnement culturel est aujourd’hui mondial. Il rediffuse aujourd’hui un de ses gros succès : Quidam. Dans ce spectacle conçu en 1996, Franco Dragone, le metteur en scène, s’inspire du monde contemporain pour, à travers les rêves d’une petite fille esseulée, broder un univers surréaliste. Enrichi au cours des représentations, Quidam reste fidèle à ses origines, ne présentant aucun animal sur scène, favorisant d’avantage le jeu des acteurs et leurs acrobaties. Avec ses numéros incontournables de roue allemande, de contorsion aérienne, de cerceau ou encore de banquine, propulsion acrobatique, le cirque du soleil construit un univers d’une rare beauté et offre une belle réflexion sur le monde moderne. Pratique : Du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai. Zénith de Rouen. Tarifs de 37,3€ à 80€. www.citylive.fr

CONCERT

Barbara d’Alcantara.

La chanteuse belge puise dans le répertoire français des chanteurs à textes, Anne Sylvestre, Julos Beaucarne ou Barbara, et interprète avec foi ces poèmes chantés accompagnée de la flûte, du piano et de percussions.

Pratique : Samedi 26 avril à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarif 15€. Tél. 02 35 70 52 14 (Photo C. Verdebout)

EXPOSITION

Confidences de doudous

Mis en scène par la photographe Chantal Thomine Desmazures, les doudous du fond du Musée national de l’éducation nous renvoient en enfance.

Pratique : Jusqu’au 18 juillet. Centre de ressources du MNE à Rouen. Gratuit. www.cndp.fr/musee

Prométhée et le feu des dieux.

Cette visite évoque le mythe de Prométhée à travers les objets de la vie quotidienne de la collection Le Secq des Tournelles : étoignoirs à bougies, crémaillère, tisonnier ou chaufferettes. Accessible dès 5 ans.

Pratique : Mercredi 30 avril à 15h30. Musée le Secq des tournelles à Rouen. Gratuit sans réservation. Tél. 02 35 88 42 92

Le génie des modestes

Le centre abbé-pierre accueille les plus belles œuvres d’art naïf de la collection Anatole Jakovski, aujourd’hui propriété de la commune de Blainville-Crevon.

Pratique : Jusqu’au 31 mai. Centre Abbé Pierre à Esteville. Tarifs 2/4/6€. Tél 02 35 23 87 76

Sculptures sonores.

Un ensemble de sculptures sont à disposition du visiteur, qui, en les manipulant, produisent du son : une exposition originale proposée par la bibliothèque François Truffaut.

Pratique : Jusqu’au 26 avril. Bibliothèque François Truffaut à Petit-Quevilly. Entrée libre. Tél. 02 35 72 58 00

Le clos st Marc par Loïc Seron

Le photographe révèle les activités quotidiennes en lien avec cette place incontournable de Rouen : un lieu de rencontres, d’échanges, générateur de lien social.

Pratique : Jusqu’au 18 mai. Hôtel de ville et hôtel de région. Entrée libre. www.loicseron.com

PLEIN AIR

Un parcours suspendu

Sur 4 hectares, le parcours aventure Verticabana propose à 10 minutes de Rouen, 4 parcours pour surmonter son vertige et s’amuser dans les arbres.

Pratique : Jusqu’au 2 novembre, Verticabana à Maromme la maine. Tarifs 8 à 24€. Tél. 06 76 42 16 25

Le petit train de Rouen

À bord du petit train, découvrez les quartiers les plus typiques de Rouen lors d’un voyage commenté de 45 minutes : une façon confortable d’apprécier la ville.

Pratique : Jusqu’en octobre. Tous les jours. Place de la cathédrale. Tarifs 4,5/6,5€. Tél. 02 32 08 32 40

Drôles de bêtes à Biotropica

Pour les vacances de Pâques, les animations se succèdent dans l’espace zoologique entre nourrissage des résidents et maquillages animaliers.

Pratique : Jusqu’au 11 mai. Biotropica à Val-de-Reuil. Tarifs 8,8/12,8€. Tél. 02 32 40 71 44

ATELIER

Super héros à Tourville.

Le centre commercial de Tourville-la-Rivière propose des ateliers gratuits destinés aux enfants de 4 à 12 ans pour les métamorphoser en super-héros. Pour immortaliser cette transformation, un stand photo est évidement prévu.

Pratique : Tous les jours du 22 au 26 avril, de 11 à 19h. Centre commercial de Tourville-la-Rivière. www.cc-tourvillelariviere.com

Les jeux vacances des musées.

Pour les vacances scolaires, les musées gérés par le Département de Seine-maritime programment une série d’atelier pour les 6-11 ans. L’occasion d’évoquer l’alimentation normande au château musée de Martainville, les dessins de Victor Hugo ou encore les bijoux égyptiens du musée des antiquités.

Pratique : Jusqu’au 30 avril. Musées départementaux. Tarif 3€. Tél. 02 35 15 69 22

L’oiseau en vol

Inspiré par les riches collections ornithologiques du musée, la Compagnie des hirondelles propose un atelier pluridisciplinaire pour les enfants, mettant en scène le vol des oiseaux. Animée par une créatrice de dessins animés, un musicien et une chorégraphe, cette rencontre ludique permet de réaliser des dessins pour alimenter un zootrope - système optique permettant de donner l’illusion du mouvement - et entraîne les enfants dans un parcours chorégraphique à travers les salles du musée. Le zootrope - création de la compagnie Les plastiqueurs de Sotteville - sera ensuite laissé à disposition des curieux jusqu’à la nuit des musées le 17 mai prochain. Les apprentis danseurs seront invités à se produire devant les visiteurs du musée à cette occasion : une manière originale de s’interroger sur un mystère de la physique et d’en saisir la portée poétique. Pratique : Mercredi 30 avril de 10 à 12h et de 13h30 à 16h. de 11 à 16 ans. Fabrique des savoirs à Elbeuf. Tarif 4€. Tél 02 32 96 30 40

CONFERENCE

Conférence sur le vitrail.

Le musée des antiquités sort de ses réserves des pièces uniques découvertes lors de fouilles archéologiques : l’occasion de découvrir les méthodes de production de ces chefs d’œuvres.

Pratique : Dimanche 27 avril à 15h30. Musée des antiquités à Rouen. Tarif 3€. Tél. 02 35 15 69 22

Le désordre biologique.

Les rendez-vous de la cervelle proposent cette fois ci une conférence sur les erreurs de la nature : une réflexion sur la biologie évolutive, les relations hybrides et la transmission génétique.

Pratique : Lundi 28 avril, à 19h30. Salle Ste Croix des pelletiers à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90

CINEMA

Le promeneur d’oiseau à l’UGC

A l’occasion de la présentation en avant-première du film Le promeneur d’oiseau, Philippe Muyl viendra débattre avec le public de l’UGC. Le réalisateur et scénariste, à qui l’on doit l’adaptation de la pièce de Jaoui et Bacri, Cuisine et dépendances et le film humoristique Tout doit disparaître avec Didier Bourdon, revient cette fois sur des thèmes qui lui sont chers et qu’il avait déjà développé dans Le Papillon sorti en 2002. En effet, à travers l’histoire de Zhigen un vieux paysan chinois et de sa petite fille citadine, Philippe Muyl confronte les générations, prône le retour à des valeurs traditionnelles, glorifie la nature et offre un voyage initiatique et poétique au sein de splendides paysages. Seules trois salles en France accueilleront l’équipe du film, le producteur d’origine rouennaise Steve René a, bien sûr, souhaité privilégier Rouen. Pratique : Vendredi 25 avril à 19h45. VOST. UGC St Sever à Rouen. Tarifs 5,5/10,5€. www.ugc.fr