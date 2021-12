Les commémorations de la bataille de Normandie, dans l'Orne

Au programme: cycle de conférences, visite guidées en bus du champ de Bataille, concerts, projection de films, expositions à Coudehard, à Montormel, à Alençon vont s'échelonner jusqu'à fin août, date des cérémonies à Montormel :

-Jusqu'en juin : 3000 collégiens visitent le Mémorial de Montormel et le champ de bataille alentours.

-Jusqu'au 15 juin : exposition La Voie européenne de la Paix, au Conseil Général à Alençon.

-Cycle de conférences historiques, à l'hôtel du département, avec :

22 mai : « les civils dans la bataille de Normandie ».

5 juin : « la libération de l'Orne juin-août 44 ».

19 juin : « les forces allemandes en Normandie ».

3 juillet : la forêt domaniale des Andaines et la bataille de Normandie ».

-Des visites guidées en bus sur le champ de Bataille de la poche de Chambois les 2 & 16 juin, 8 & 22 juillet, 5 & 19 aout.

-Le concert « messe pour la paix » de Karl Jenkins en la cathédrale de Séesle 7 juin (réservation obligatoire sur orne.fr).

-Concert de harpe & violon en l'église de Coudehard (site du Mémorial de Montormel) le 13 juin.

-Visite guidée en bus sur les pas de la 2ème DB de Leclerc d'Alençon à Alençon, via Montormel, les 12, 19, 26, 30 juillet & 6, 15, 24 août.

-La projection du film Band of Brothers, à Montormel le 11 juillet.

-Sorties thématiques sur le champ de Bataille à Montormel :

le 12 juillet : « les américains ».

le 9 août : « les polonais ».

le 13 septembre : « les canadiens ».

-Exposition de matériel (char Panther, char Montereau) à Montormel du 9 au 17 août.

-Exposition sur la 1ère DB du général Maszeck à Coudehard du 22 au 24 août.

-La cérémonie officielle à Montormel :

Vendredi 22 août à 15h, avec les forces civiles et militaires des pays alliés, suivie de l'inauguration de la sculpture de la Voie de la paix, qui va de Moscou à Montormel, et du spectacle à la mémoire de nos pères.

La journée du samedi 23 août sera plus « grand public », avec à Chambois : la reconstitution d'un camp militaire, spectacle « son et lumière », et bal de l'époque.

Mais aussi : inauguration d'un canon anti aérien à St Lambert, conférence au Bourg St Léonard, et spectacle au Quai des Arts à Argentan.