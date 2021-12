Depuis six ans déjà, le festival met l’accent sur la relation parent/enfant et s’appuie sur un réseau dynamique de professionnels sur le territoire.



Il a pour vocations de sensibiliser les plus jeunes à la diversité de la création artistique et d’accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance dans la découverte de celle-ci.



Spectacles, animations et ateliers, le programme est varié. Découvrez-le ICI.



Ecoutez, Emeline Techer, responsable du relais culturel et adjointe de direction au Quai des arts.

7ème édition du Festival des Trop Petits à Argentan