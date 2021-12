76540. La star de l'humour noir Jérémy Ferrari en dédicace à Rouen

On le surnomme Le Prince de l'Humour Noir. Comme Pierre Desproges avant lui et Gaspard Proust ou Stéphane Guillon, Jérémy Ferrari s'est fait spécialiste de l'humour qui fait grinçer des dents. Un terrain qu'il a expérimenté dans l'émission télévisée de Laurent Ruquier On ne demande qu'à en rire. Débats sociétaux, peine de mort, politique, religion, handicap... Jérémy Ferrari se moque de tout sans distinction. Et en parlant de handicap, il sera sur la scène du Zénith ce soir en compagnie d'un invité de marque, Guillaume Bats, humoriste souffrant de la maladie des os de verre.

S'il ne laisse personne indifférent et peut parfois provoquer de violentes réactions, il a néanmoins conquis un public totalement acquis à sa cause. La preuve, ce soir, il sera sur la scène du Zénith de Rouen, grande salle s'il en est. Au regard de la longue file d'attente à la Fnac cet après-midi lors de sa séance dédicace, on peut d'ores et déjà l'annoncer : le spectacle de ce soir sera très applaudi.