Mont-Saint-Michel, les calèches sont de retour

"Le service a repris le lundi 14 avril avec une calèche. L'objectif est un retour à un service complet (quatre calèches) pour l'été", a indiqué à l'AFP Régina Dutacq, directrice des services Transdev au Mont.

Procès le 23 mai

Un conflit entre la société et le propriétaire des chevaux est à l'origine de l'interuption du service. Un procès repoussé à plusieurs reprises doit avoir lieu le 23 mai devant le tribunal de commerce de Paris à ce sujet.

Selon Me Patrick de Fontbressin, l'avocat de l'éleveur avec qui Transdev est en conflit, son client met en cause la "compétence" des cochers de Transdev et craint pour la "santé des chevaux".

Pression des collectivités locales

Mais face à la pression des collectivités locales qui lui ont confié ce service et aux pénalités financières qu'elles lui réclament, Transdev a décidé d'acheter ses propres chevaux et d'embaucher un soigneur chargé de remettre en place le service.

Selon les collectivités, Transdev devra payer 500 euros par jour de retard à compter du 9 décembre, en plus de 1,27 million déjà payé notamment pour le retard de la mise en service.

Transdev doit normalement donner le choix aux touristes entre un transport en bus ou en navette hippomobile. Mais lancées avec un an de retard, en juin 2013, ces navettes hippomobiles n'ont fonctionné que six mois jusqu'en décembre.

