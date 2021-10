Pour l'anniversaire de la Normandie, l’office de tourisme fait revivre 1911

Quoi de mieux, pour fêter le 1100e anniversaire de la Normandie, que de se plonger dans les festivités de 1911 ? Il y a cent ans, Rouen fêtait en grandes pompes ses mille ans d’existence.

L’office de tourisme de Rouen a lancé un appel à la population et aux collectionneurs pour recueillir des documents de l’époque : cartes postales, photographies, affiches…

L’idée vient de Guy Pessiot, président de l’office de tourisme et grand collectionneur. Pour montrer l’exemple, il a prêté une centaine de souvenirs de 1911. En coulisses, Samir Sirat, Killian Penven et Marion Rabiller, employés de l’office de tourisme, se chargent de collecter les archives et d’alimenter un blog conçu pour l’occasion sur internet. A partir du 17 mai, les plus belles trouvailles seront exposées à l’Office, en face de la cathédrale.

Pratique. Vous possédez des archives de 1911 ? Rendez-vous sur 1100ans.blogspot.com ou au 02 32 08 32 40.