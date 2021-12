Sortir dans l'Orne : mercredi 23 avril

Cette année le cirque Borsberg fête son 11ème anniversaire, il vous propose chaque année des nouveaux spectacle.

Prochain arrêt à May sur Orne de vendredi à dimanche. Toutes les dates de spectacle près de chez vous sur cirqueborsberg.fr





C'est la 7ème édition du festival des Trop Petits à Argentan. Il propose aux tout-petits de 6 mois à 5 ans et à leurs parents une programmation de spectacles, d'ateliers, de rencontres et d'expositions adaptés à leur âge et à leur sensibilité. Le festival se déroule dans plusieurs lieux d'Argentan, partenaires de cet événement :

Médiathèque, Conservatoire, espace René Cassin, Relais Assistants Maternels, Crèche, Quai des Arts. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 mai. Plus d'infos sur www.quaidesarts.fr



Spleenorama au théâtre d'Alençon.

L’heure est au bilan. Trois amis d’enfance aux relations fragilisées par la vie se retrouvent pour une funeste occasion. Un des leurs s’est noyé en traversant un lac à la nage. 15 ans auparavant, le quatuor formait un groupe de rock sur le point de connaître le succès avant que l’un d’eux ne décide de quitter le navire pour mener une carrière solo. L’un après l’autre, les membres du groupe, vivants ou morts, se rejoignent pour régler leurs comptes. Du cimetière à la maison qui leur servait de local de répète, de ce lieu abandonné au lac gelé, les ex-complices se laissent rattraper par les souvenirs et les non-dits ; l’occasion de découvrir quelques vérités sur eux-mêmes. Pas à pas, l’amertume lâche prise et laisse place au pardon. La mort de l’être aimé les réunit une dernière fois pour jouer les titres de leur album fantôme Spleenorama. Suite au succès du spectacle The missing room en complicité avec Moriarty, Marc Lainé récidive l’alliance du théâtre et de la musique live en convoquant sur scène le subtil auteur-compositeur Bertrand Belin. Nouvelle figure de la chanson française, ce classieux guitariste aux mélodies country-folk compose la musique de cette comédie fantastique entre scènes jouées, chansons et dialogues chantés accompagnés à la guitare. C'est à 20h30.